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28 лютого • оновлено в 19:10
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"У неї не обов'язково коронавірус": Зоряна Скалецька

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Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Вона прокоментувала новини про українку, яка нібито захворіла на коронавірус.

"У нас неодноразово, коли міряли температуру в аеропортах, виявляли людей з температурою і відправляли в лікарні за останній місяць, як ми ведемо температурний скринінг. Це не означає, що у неї однозначно коронавірус. Ми в лікарнях використовуємо тести спочатку на грип, потім, коли він дає негативний результат, ми використовуємо тести, які у нас є в наших лабораторіях для виявлення коронавируса. Ця процедура використовується за рекомендаціями ВООЗ, і ми її не будемо порушувати. Щойно буде інформація, ми обов'язково всім повідомимо", - заявила міністерка.

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Зоряна Скалецька
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