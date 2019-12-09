У нас є права і обов'язки як постачальника, так і споживача: ексміністр про реформу ЖКГ

Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ (2014-2017 рр.) Геннадій Зубко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував реформу ЖКГ в Україні.

"В першу чергу, потрібно вивчити законодавство, яке було прийняте з 2015 року. Найголовніше - це формування суб'єкту, який тепер може керувати своїм житлом. Головне, що тепер у нас є зобов'язання і права як постачальника, так і споживача. Раніше все було перекладено на плечі постачальника. Є закон про комерційний облік, наприклад, за яким усе, що входить в будинок споживача, має бути обліковане. І споживач у нас платить за те, що безпосередньо увійшло в його будинок", - заявив Зубко.

Також ексміністр прокоментував ситуацію з Хрущовками. Він дав прогнози, чи будуть їх модернізувати чи зносити.

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