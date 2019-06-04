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У нападках на МВС використовується брехлива і маніпулятивна технологія: Зорян Шкіряк

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Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, коментуючи смерть 5-річного Кирила Тлявова, підстреленого п'яними поліцейськими у Переяслав-Хмельницькому, зазначив, що саме співробітники оперативних та слідчих підрозділів МВС негайно з'ясували всі обставини трагедії, затримали підозрюваних і вимагали їхнього утримання під вартою. За його словами, це справжнє горе і від імені працівників МВС та нацполіції висловив співчуття родині безневинно вбитої дитини.

Він наголосив, що національна поліція, керівництво МВС з першої хвилини, після з'ясування обставин, вимагали найсуворішого покарання для винуватців трагедії. Він висловив категоричний протест проти плюндрування національної поліції, для чого, за його словами, використовується "брехлива і маніпулятивна технологія".

Він підкреслив, що сьогодні працівники нацполіції, часто ціною власного життя, забезпечують мир і спокій в Україні за найвищими стандартами за всі роки незалежності, а те що сталося, відбулося через "людський фактор", який, за його словами, прорахувати не можна.

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