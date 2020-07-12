У морі біля Одеси почали помічати шприци з голками

Відео 22:29, 12.07.2020 Оновлено: 22:45, 12.07.2020
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