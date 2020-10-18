У Мінську відбулися зіткнення протестувальників з силовиками

Мирослав Семенюк Відео 16:44, 18.10.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Лерос заявив, що ДБР нагряне до нього з обшуками через нові "плівки Єрмака". Відео

Сенсація у Лас-Вегасі! Ломаченко – Лопес: онлайн-трансляція бою

Україну накриють сильні магнітні бурі, пік припаде на день виборів

У Харкові кандидат від "Слуги народу" зачитав реп. Відео

Вибухонебезпечне минуле Росії