У Мінську в Жовтневому РУВС били затриманих

Олексій Тітофф Відео 13:14, 12.08.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Пам'ятай та шануй тих, хто не повернувся додому навіть мертвим

Береза йде у мери Києва: що обіцяє жителям столиці

Притула зізнався, чому йде в мери Києва

Что сейчас происходит в Минске: Лукашенко развязал войну против беларуского народа

Королівський відпочинок: як KAMALIYA проводить літо з родиною на яхті