У Мінську в тюрмі на Окрестина катували затриманих людей

Олексій Тітофф Відео 10:10, 14.08.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Кравчук про розмову зі Скабєєвою: спілкуватися потрібно з ким завгодно

Українці виступили проти російської мови як державної – опитування

Агония длиной в 30 лет

Співробітник адміністрації Лукашенка звільнився в знак протесту

Грибаускайте назвала Лукашенка "диктатором із закривавленими руками"