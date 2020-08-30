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30 серпня • оновлено в 13:44
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У Мінську чергують буси, автозаки і водомети

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
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