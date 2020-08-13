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13 серпня • оновлено в 13:42
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У Мінську біля філармонії люди співали пісні на підтримку акції протесту

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Олексій Тітофф Олексій Тітофф
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