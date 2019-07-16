У Мінінформполітікі відреагували на загрозу розпуску

Заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін відреагував на ідею скасування відомства, яку озвучили напередодні представники партії "Слуга народу".

"Я вважаю, що з правової точки зору це можливо тільки при формуванні більшості в парламенті, яке прийме відповідне рішення про формування Кабінету міністрів так, як його бачить нова парламентська більшість, яка представляє більшість народу України", – заявив заступник міністра.

Золотухін запевнив, що у відомстві "абсолютно поважають такий хід подій", і готові прийняти будь-яке рішення, яким би воно не було.

"Немає іншого варіанту, крім як погодитися і зробити, як скажуть. Ми завжди публікували інформацію, що ми готові співпрацювати з ким завгодно, щоб передати ті напрацювання, які у нас вже є, і поділитися об'єктивною інформацією про ті помилки та невдалі проекти, які у нас безсумнівно були", – додав він.

Подробиці дивіться в Підсумках дня на ObozTV.

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