У Миколаївській області чоловік влаштував перестрілку з поліцією

Олексій Тітофф Відео 13:40, 22.01.2021 Оновлено: 13:44, 22.01.2021

У селі Доманівка Миколаївської області під час затримання підозрюваного були поранені троє правоохоронців.

У пресслужбі ГУ НПУ в регіоні розкрили деталі спецоперації. Відзначається, що силовики прибули для затримання 36-річного чоловіка, який відрізав своєму батькові ніс, губи і статевий орган.

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