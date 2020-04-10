У Миколаєві жодного випадку зараження: до міста приїхав Ляшко

Відео 14:39, 10.04.2020

Миколаївська область залишається єдиною в Україні, де не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом COVID -19. 9 квітня до Миколаєва прибув головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

В ефірі ObozTV міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, як проходила інспекція міста, про поточні потреби лікарень і про те, як городяни дотримуються вимог карантину.

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