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10 квітня • оновлено в 18:22
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У Миколаєві жодного випадку зараження: до міста приїхав Ляшко

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Миколаївська область залишається єдиною в Україні, де не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом COVID -19. 9 квітня до Миколаєва прибув головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

В ефірі ObozTV міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, як проходила інспекція міста, про поточні потреби лікарень і про те, як городяни дотримуються вимог карантину.

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Теми
Підсумки Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Коронавірус
Місце
Україна Миколаїв
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