У Миколаєві жодного випадку зараження: до міста приїхав Ляшко
Миколаївська область залишається єдиною в Україні, де не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом COVID -19. 9 квітня до Миколаєва прибув головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
В ефірі ObozTV міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, як проходила інспекція міста, про поточні потреби лікарень і про те, як городяни дотримуються вимог карантину.
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