У мережі з'явилося фото поцілунку Білик і Могилевської

Народна артистка України, співачка Ірина Білик показала в мережі пікантне фото зі своєю колегою Наталією Могилевською.

На цій світлині українські артистки позували в яскравих вбраннях та цілувалися. Білик зазначила, в коментарі до фото, розміщеному в її Instagram, що поцілунок із Могилевською їй сподобався.

"Наталочка, мила подружко! Із Днем Народження! Бажаю тобі і твоїй команді тільки нових Вершин! Прекрасних пісень і вдячних глядачів!! І нашого нового дуету!! P.S А мені сподобалося" - написала співачка.

Як раніше писав OBOZREVATEL, співачка Ірина Білик сподівається, що Україна і Росія в майбутньому зможуть помиритися. Таку заяву вона зробила в інтерв'ю російському виданню, уточнивши, що президент Володимир Зеленський посприяє примиренню.

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