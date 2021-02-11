У мережі показали момент зльоту літака "Руслан"

Вікторія Довгань Відео 14:12, 11.02.2021 Оновлено: 14:33, 11.02.2021

У мережі показали видовищні кадри зльоту українського літака "Руслан", розробленого авіазаводом "Антонов". Їх зняли на аеродромі "Київ-Антонов-2".

Коментувати
Відео

Дивіться також

Байден направить до кордонів Росії ядерні бомбардувальники, щоб попередити Путіна – ЗМІ

На Донбасі убили воїна ЗСУ

Перевірка на території ВДНГ виявила численні порушення

США передали ВМС України броньовані позашляховики "Хамві" і понад 80 човнів. Фото

У Києві сталися заворушення: "Нацкорпус" заявив, що викрив "тітушок ОПЗЖ". Фото та відео