У мережі показали іронічний ролик про Лукашенка. Відео

У мережі з'явився іронічний ролик про Олександра Лукашенка, який займав пост глави Білорусі п'ять термінів поспіль і заявив про свою перемогу вшосте.

Змонтоване відео показав Telegram-канал "MDK". На ньому Лукашенко 16 раз повторив фразу "не можна розслаблятися" в різних інтерпретаціях.

Ці фрази звучали з його вуст на різних публічних зустрічах, нарадах і при спілкуванні з народом.

Відзначимо, що протести в Білорусі після проведення президентських виборів не припиняються: люди не вірять в чергову перемогу Лукашенка і вимагають проведення нового голосування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко заявив, що не має наміру відмовлятися від влади. Нібито лише він може зберегти країну.