''У мене задзвонив телефон'': Зеленський приймав вітання з усього світу

Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала президента України Володимира Зеленського з інавгурацією.

Про це заявила представник німецького кабінету міністрів Мартіна Фіц, передає "Інтерфакс-Україна".

"Канцлер вітає пана Зеленського з інавгурацією. Він вступає на посаду відповідно до демократичного мандату", – йдеться в повідомленні.

Фіц зазначила, що відносини Німеччини та України "залишаються тісними", і ФРН і далі продовжить надавати Україні підтримку в розвитку та реформуванні.

Водночас вона не змогла назвати, коли офіційно зустрінуться Зеленськй і Меркель. За її словами, зустріч відбудеться "незабаром".

"Точної дати я поки назвати не можу", – додала Фіц.

Також слова підтримки Зеленському висловив президент США Дональд Трамп, який сподівається на співпрацю з новою владою України.

Свої вітання Зеленському надали королева Великобританії Єлизавета II та глава уряду Тереза Мей.

"Сьогодні з нагоди інавгурації Її Величність Королева Великобританії надіслала свої найкращі побажання новому президенту України Володимиру Зеленському", - йдеться в повідомленні посольства в Facebook.

Прем'єр-міністр Мей зазначила, що Британія надалі буде підтримувати реформи, безпеку і процвітання України, і сподіваються на тісну співпрацю.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!