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У Медіа-профспілці знайшли єдиний плюс в роботі Мінінформполітики

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Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко прокоментував ідею скасування Міністерства інформаційної політики озвученої напередодні представниками партії "Слуга народу".

Він зазначив, що не є ні адвокатом, ні захисником Мінінформполітікі. Однак вважає, що можна назвати позитивним моментом те, міністерство не перетворилося в страшний "Мінстець" (Юрій Стецьміністр інформаційної політики та член РНБО), по відношенню до чого висловлювалися побоювання, при установі даного міністерства. Зокрема, за його словами, припускали, що це буде міністерством провладної цензури, тиску і жорсткого політичного впливу.

У той же час, оцінюючи ефективність інформаційної політики, яка здійснювалася цим міністерством, він зазначив, що крім дійсно певною потужної роботою можна назвати солідарність з політичними в'язнями Кремля, інформування про обмеження російської владою українців і в Росії, і на окупованих територіях.

Але це, за словами лідера медіа-профспілки, єдиний сегмент, в якому відзначено як позитивний і системний.

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