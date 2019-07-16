У Медіа-профспілці знайшли єдиний плюс в роботі Мінінформполітики

Глава Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко прокоментував ідею скасування Міністерства інформаційної політики озвученої напередодні представниками партії "Слуга народу".

Він зазначив, що не є ні адвокатом, ні захисником Мінінформполітікі. Однак вважає, що можна назвати позитивним моментом те, міністерство не перетворилося в страшний "Мінстець" (Юрій Стець – міністр інформаційної політики та член РНБО), по відношенню до чого висловлювалися побоювання, при установі даного міністерства. Зокрема, за його словами, припускали, що це буде міністерством провладної цензури, тиску і жорсткого політичного впливу.

У той же час, оцінюючи ефективність інформаційної політики, яка здійснювалася цим міністерством, він зазначив, що крім дійсно певною потужної роботою можна назвати солідарність з політичними в'язнями Кремля, інформування про обмеження російської владою українців і в Росії, і на окупованих територіях.

Але це, за словами лідера медіа-профспілки, єдиний сегмент, в якому відзначено як позитивний і системний.

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