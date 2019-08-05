У людства залишилось 1,5 роки: прогноз еколога після пожеж у Сибіру

Кліматолог, провідний науковий співробітник Інституту геофізики Світлана Бойченко прокоментувала ситуацію із пожежами в Росії та дала прогнози стосовно змін клімату на планеті.

Ситуація із пожежами в РФ вийшла з під контролю. Є підозри, що в ЗМІ зменшують масштаби трагедії. Світові ЗМІ пишуть про 7 млн. гектарів, на які поширилась пожежа, а російські ЗМІ говорять про 3. На думку еколога є дві причини виникнення пожежі в Сибіру: природний та антропогенний фактори. Вона зазначила, що зараз вкрай важливо не дати вогню поширитись далі. Експерт наголосила, що поки РФ не визнає проблему із пожежами як стихійне лихо і не звернеться із проханням допомоги до інших країн, то ситуація може змінитись, лише якщо гасити пожежу допоможе клімат.

Бойченко зазначила, що Європі пощастило, адже вітри з Сибіру могли рухатись не в напрямку Канади та США, які вже потерпають від чорного отруйного диму, а в напрямку захдних сусідів РФ. Вона також не виключає, що погода може змінитись, і вітри принесуть чорний дим, або навіть чорні опади, на територію України.

Експерт заявила, що у людства залишилося близько півтора років, на те щоб звернути увагу на проблеми із кліматом. По закінченні цього періоду, за її словами, екологічні проблеми стануть невідворотними.

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