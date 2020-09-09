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9 вересня • оновлено в 10:47
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У Львові забудовника звинуватили в руйнуванні житлового будинку

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Автор
Олексій Тітофф Олексій Тітофф
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