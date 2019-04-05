У Львові каратимуть пішоходів: Obozrevatel News о 15:00 від 05.04.2019

Операція "Пішохід"

Операцію "Пішохід" розпочала патрульна поліція Львова. У місті шукають людей, які порушують правила дорожнього руху. Поліцейські кажуть: люди часто переходять дорогу у невстановленому місці. Не зважають пішоходи і на світлофори. Менше ніж за годину зупинили понад 30 львів'ян , які вирішили "скоротити" шлях. З ними поліцейські проводили профілактичні бесіди.

Нове відтермінування Brexit

Тереза Мей звернулася до президента Ради Європи Дональда Туска. У своєму листі вона попросила про нове відтермінування Brexit до 30 червня. Якщо депутати ухвалять проект угоди вчасно, то країна вийде з ЄС до 23 травня. Якщо угоди не буде, то Британія буде готуватися до виборів – пише прем‘єрка.

Ресторан, де здають аналізи

У Японії готуються до відкриття ресторану, де можна буде поласувати суші, але лише після здачі аналізів. Клієнт, який зробив попереднє замовлення отримає щось на зразок "міні-лабораторії" для збору зразків. Їх проаналізують фахівці двох медичних компаній і створять власний іденти-фікатор здоров'я гостя. Саме він дозволить підібрати інгредієнти для персонального приготування страви.

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