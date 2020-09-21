У Лукашенка дефолт, він нервує і програє, - опозиціонер

П'ятий президент Білорусі Олександр Лукашенко, закриваючи західні кордони, намагається повернути країну в часи Радянського Союзу, але білоруси розцінюють це як маразм. Він відчуває, що програє по всіх політичних фронтах, і йде на нові "експромти".

Лукашенко був би задоволений нейтральною позицією України щодо результатів виборів в Білорусі, але оскільки вона інша, офіційний Київ потрапляє в його "чорний список". Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько.

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