У Лондоні провели акцію проти агресії РФ – Трамп пішов із зустрічі з демократами – Страйк в аеропортах Німеччини – новини на ObozTV

Акція протесту з назвою "Путін, забирайся геть з України" відбулася в урядовому кварталі у Лондоні. Влаштували її українці, які живуть у Британії.

Шатдаун в Америці набирає обертів. Президент США Дональд Трамп, який напередодні мав зустрітися з представниками демократичної партії, вирішив її скасувати.

У Німеччині страйкують служби безпеки аеропортів. Вони вимагають підвищити зарплату й поліпшити умови праці. Він є попереджувальним, проте охопив три найбільші летовища в Німеччині.

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