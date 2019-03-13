У ''ЛНР'' ввели трудову повинність: Obozrevatel News о 15:00 від 13.03.2019

У "ЛНР" ввели трудову повинність

Рабство повертається. На окупованих територіях вирішили заганяти людей на примусові роботи. Таке рішення прийняла фейкова влада так званої "ЛНР". На каторгу відправлятимуть громадяне віком від 18-ти до 60-ти років. Від примусових робіт можна відмовитися, але за умови, що доведеться піти воювати на боці терористів.

Розвідка США шукатиме активи Путіна

Нижня палата американського Конгресу проголосувала за пакет законів, спрямованих проти уряду Росії та Володимира Путіна. Один з документів засуджує російського лідера за приховування подробиць вбивства опозиціонера Бориса Нємцова та містить заклик до нових санкцій. Інший законопроект - вимагає підготувати звіт для Конгресу про активи Путіна.

Зловживання на ремонті доріг

На Харківщині прокуратура почала розслідування через неякісний ремонт доріг. Наприкінці літа міська рада містечка Барвінкове заплатила понад 4 мільйони гривень приватному підприємству за капітальний ремонт кількох доріг. Ремонт нібито завершили у жовтні, та зараз з’ясувалося, що дороги знову у жахливому стані.

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