У Кривому Розі поліцейський підстрелив чоловіка – ''Мінування'' шкіл у Харкові – Школи закрили на карантин через кір – новини на ObozTV

У Кривому Розі поліцейський підстрелив чоловіка – ''Мінування'' шкіл у Харкові – Школи закрили на карантин через кір – новини на ObozTV44Читати матеріал російською
У Кривому Розі поліцейський підстрелив людину, коли зловмисник з пневматичної гвинтівки відкрив вогонь. Поліцейський був змушений застосувати табельну зброю.
У Харкові евакуювали дві місцеві школи через повідомлення про мінування.
У Луцьку закрили всі школи на карантин до кінця тижня. Там від початку року на кір захворіли понад 200 школярів. До того ж ситуацію ускладнили грип та інфекційні застуди.
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