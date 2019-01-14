У Кривому Розі поліцейський підстрелив чоловіка – ''Мінування'' шкіл у Харкові – Школи закрили на карантин через кір – новини на ObozTV

У Кривому Розі поліцейський підстрелив людину, коли зловмисник з пневматичної гвинтівки відкрив вогонь. Поліцейський був змушений застосувати табельну зброю.

У Харкові евакуювали дві місцеві школи через повідомлення про мінування.

У Луцьку закрили всі школи на карантин до кінця тижня. Там від початку року на кір захворіли понад 200 школярів. До того ж ситуацію ускладнили грип та інфекційні застуди.

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