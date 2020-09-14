У Кривому Розі підземний протест продовжують майже 200 шахтарів

Аліна Рашевська Відео 13:26, 14.09.2020
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