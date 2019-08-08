У кожного президента є власний астролог: народний синоптик Леонід Горбань

Народний синоптик Леонід Горбань стверджує, що давні знання, якими він володіє, є важливими та обов'язковими для кожної людини.

Він вважає, що астрологи давно працюють поруч із кожним керівником держави, і сьогодні кожен президент чи визначний політик користується послугами астрологів. Він зазначив, що всі найголовніші таємниці людства, такі як, наприклад, "Книга життя", зараз знаходяться у Ватикані. І всіма найсильнішими знаннями, за словами Горбаня, володіє папа Римський.

Народний синоптик вважає, що розшифрувати всю інформацію, яку несуть такі книги, як Біблія, наприклад, сьогодні майже неможливо. У прямому ефірі він пояснив, яким чином на кожну людину впливає космос та сонячна енергія. Народний синоптик також зазначив, що найбільш загадковим числом досі залишається число "сім".

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