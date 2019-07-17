У КМІС не хочуть вірити у результати власних опитувань

В професійних колах соціологів існує версія про те, що можливо інтерв'юери КМІС підробляють агітаторами, а можливо відбувається перекос у політичній орієнтації інтерв'юерів, що певним чином спотворює результати досліджень.

Директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто сподівається, що останні соціологічні дослідження його інституту менш точні за соціологію колег, наприклад, групи "Рейтинг". Про це він зазначив у коментарі у соцмережі Facebook. Водночас, він поставив під сумнів дані Центру Разумкова через те, що вони не відображають тенденцію зростання рейтингу партії "Слуга народу".

Цікаво, чи існують якісь засоби захисту і впливу на інтерв'юерів під час проведення ексзит-полів.

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