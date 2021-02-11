У Китаї станцювали український гопак і назвали його "російським"

Юрій Сергієнко Відео 23:21, 11.02.2021

У Китаї станцювали український гопак під час масштабного гала-концерту, назвавши його "російським". Танець був виконаний напередодні Китайського Нового року, який цьогоріч відзначають в країні 12 лютого, на тлі Красної площі.

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