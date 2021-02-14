У Китаї люди випали з каруселі на ходу

Вікторія Довгань Відео 13:43, 14.02.2021 Оновлено: 13:59, 14.02.2021

В одному з парків атракціонів Китаю 16 осіб випали з каруселі. Всі вони отримали травми, стан трьох важкий. Причиною НП став збій в механізмі гойдалки.

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