У кількох районах Мінська були чутні вибухи світло-шумових гранат

Борис Бондар Відео 23:50, 12.08.2020 Оновлено: 23:55, 12.08.2020
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