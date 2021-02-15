У київському метро перекривали вихід і шукали вибухівку

Юрій Сергієнко Відео 19:50, 15.02.2021 Оновлено: 20:24, 15.02.2021

У Києві 15 лютого перекривали вхід на станцію метро "Кловська". Правоохоронці шукали вибухівку в урні. Подробиці читайте тут.

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