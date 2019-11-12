У київському метро нові правила користування: жебракам та музикантам зась

У вівторок на засіданні Київської міської ради було затверджено нові правила користування Київським метрополітеном.

Про це повідомила служба КМР.

За їхньою інформацією попередні правила, які були затверджені ще в 1995 році, дуже застаріли і вони не враховують вимог сучасного законодавства.

Згідно з нововведеннями, у столичному метро тепер забороняється жебракувати, розклеювати рекламу, займатися агітацією, здійснювати підприємницьку діяльність, голосно вмикати музику та грати на музичних інструментах. Також забороняється проведення масових заходів.

У той же час для безпечного пересування пасажирів із вадами зору, відтепер дозволений проїзд із собакою-поводирем. Такий собака повинен мати нашийник, намордник, спеціальне посвідчення і пройти навчання в умовах метрополітену.

Пасажири тепер обов'язково мають перевозити спортивне спорядження (лижі, санки, ковзани, велосипеди і т.д.) в чохлах. Також належна упаковка потрібна для садового інвентарю, саджанців, рибальського приладдя.

Окрім цього, пасажири метро повинні мати охайний зовнішній вигляд. Вхід у підземку заборонений частково одягненим пасажирам, а також без взуття, або в нижній білизні. Також не можна пересуватися на самокатах, роликових ковзанах і скейтах.

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