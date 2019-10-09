У Києві знищили мурал американського художника

У Києві знищили мурал американського художника127 Читати матеріал російською
Величезний Мурал розміщувався на одній із будівель на Дарницькій площі.
Кореспондент ObozTV Юрій Пугач прибув на місце, де, ще тиждень тому розташовувався цей арт-об'єкт. Мурал у 2016 році створив художник з Майямі Ернесто Маранж, він знаходився на будинку за адресою Харківське шоссе 2-А.
У процесі створення об'єкту виникали проблеми, зокрема у процесі написання муралу у художника з Майямі вкрали всі фарби. Утім арт-об'єкт таки з'явився. Зараз його замалювали, щоб розпочати роботи по утепленню стіни будинку, де він знаходився.
Жителі цього будинку пояснюють, що мурал - це звісно дуже добре, але зима вже близько, і потрібно утеплюватись. Тим часом користувачі соцмереж та інші кияни висловили обурення через знищення арт-об'єкту.
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