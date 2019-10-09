У Києві знищили мурал американського художника

Величезний Мурал розміщувався на одній із будівель на Дарницькій площі.

Кореспондент ObozTV Юрій Пугач прибув на місце, де, ще тиждень тому розташовувався цей арт-об'єкт. Мурал у 2016 році створив художник з Майямі Ернесто Маранж, він знаходився на будинку за адресою Харківське шоссе 2-А.

У процесі створення об'єкту виникали проблеми, зокрема у процесі написання муралу у художника з Майямі вкрали всі фарби. Утім арт-об'єкт таки з'явився. Зараз його замалювали, щоб розпочати роботи по утепленню стіни будинку, де він знаходився.

Жителі цього будинку пояснюють, що мурал - це звісно дуже добре, але зима вже близько, і потрібно утеплюватись. Тим часом користувачі соцмереж та інші кияни висловили обурення через знищення арт-об'єкту.

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