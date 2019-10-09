Головна Новини
9 жовтня • оновлено в 18:16
МоваЯзык
МедОбоз Головна

У Києві знищили мурал американського художника

127 Читати матеріал російською

Величезний Мурал розміщувався на одній із будівель на Дарницькій площі.

Кореспондент ObozTV Юрій Пугач прибув на місце, де, ще тиждень тому розташовувався цей арт-об'єкт. Мурал у 2016 році створив художник з Майямі Ернесто Маранж, він знаходився на будинку за адресою Харківське шоссе 2-А.

У процесі створення об'єкту виникали проблеми, зокрема у процесі написання муралу у художника з Майямі вкрали всі фарби. Утім арт-об'єкт таки з'явився. Зараз його замалювали, щоб розпочати роботи по утепленню стіни будинку, де він знаходився.

Жителі цього будинку пояснюють, що мурал - це звісно дуже добре, але зима вже близько, і потрібно утеплюватись. Тим часом користувачі соцмереж та інші кияни висловили обурення через знищення арт-об'єкту.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини