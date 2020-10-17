У Києві затопило вулиці

Карина Бондаренко Відео 15:53, 17.10.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Переведення годинника 2020: коли Україна перейде на зимовий час

У Києві попрощалися з ветераном ООС Микитенком, який вчинив самоспалення на Майдані. Фото і відео

Бутусов: для "слуг" особливо великі розміри корупції – це Юзік, а особливо дрібні – це Зеленський

Я прийду! А ти? Судове засідання по Андрію Антоненку

США відмовилися продовжувати договір про ядерне озброєння на умовах Путіна