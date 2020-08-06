У Києві з вікна лікарні випав чоловік

Відео 13:28, 6.08.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Британський прем'єр приховує, що Росія допомогла йому виграти референдум про вихід з ЄС?

Соколова потужно звернулася до українців через СРСР: нас вчили не любити людей

За кордоном загинули найманці ПВК "Вагнер" з Донбасу

Запорізька шкуродерка розповіла, навіщо мучила тварин на відео

Лукашенко пообіцяв боротися з Росією до останнього, – Гордон