У Києві вантажівці зірвало дах проводом тролейбусної мережі

Мирослав Семенюк Відео 16:21, 19.12.2020
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