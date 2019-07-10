У Києві стартує масштабний український фестиваль ATLAS WEEKEND 2019

У Києві стартує один з найбільших музичних фестивалів - Atlas Weekend. Тема першого дня - українська музика!

"Буде багато сюрпризів. По-перше перший безкоштовний день, в який кожен артист вкладається сам тому, що хоче показати шоу. Ти показуєш найкраще, що здобув за рік. Дякуємо такій об’єднаній роботі і міста, і хлопців, і спонсорів", — сказав український продюсер, автор і виконавець пісень Олексій Потапенко.

Організатори і міська влада, другий рік поспіль роблять безкоштовним відкриття фесту. Тому сьогодні кожен охочий може потрапити на виступ Софії Ротару і Павла Зіброва, групи Скай, Онуки, Дзідзьо, Злати Огнєвіч та інших виконавців.

"Дуже радий що такий фестиваль набирає оберти; все більше і більше людей приїжджає і переконаний в тому, що рекорд минулого року коли півмільйона людей відвідали Атлас Вікенд, буде побитий", — заявив київський міський голова Віталій Кличко.

Також організатори розраховують і на збільшення кількості закордонних туристів. Кажуть їх приваблює склад учасників фесту, серед яких The Black Eyed Peace та понад 200 українських і закордонних артистів і груп.

"Цього року у нас очікується близько 12 тисяч туристів, десь із 75 країн світу. Це не тільки СНД і Європа; є навіть Бразилія", — розказав засновник фестивалю ATLAS WEEKEND Дмитро Сидоренко.

У КМДА повідомили: аби люди могли насолодитися музикою, відвідавши фестиваль, а після цього - з комфортом дістатися додому, роботу комунального громадського транспорту на час проведення концертів подовжено на годину. В тому числі і метрополітену.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал