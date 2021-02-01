У Києві сімейна пара викинула ялинку з 12 поверху

Олег Тимченко Відео 15:06, 1.02.2021 Оновлено: 15:13, 1.02.2021

У Дарницькому районі Києва сімейна пара викинула новорічну ялинку з вікна квартири, розташованої на 12 поверсі в будинку на вулиці Софії Русової, 7.

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