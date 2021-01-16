У Києві п'яний водій заснув за кермом

Олег Тимченко Відео 10:48, 16.01.2021 Оновлено: 10:50, 16.01.2021
Коментувати
Відео

Дивіться також

Ляшко – щодо продажу презервативів: покажіть "супергіганта", якому вони потрібні щодня

Штурм облради в Житомирі через тарифи: у поліції уточнили подробиці. Фото та відео

В Україні скасували червоні дипломи про освіту. Документ

Лікарі визнали, що в Києві аврал із COVID-19: хворих більше, ніж у статистиці

Україна збунтувалася через тарифи: фото і відео масових протестів