У Києві п'яний спровокував масову ДТП

Олег Тимченко Відео 10:25, 14.01.2021 Оновлено: 10:27, 14.01.2021
Коментувати
Відео

Дивіться також

З Джошуа я міг контролювати швидкість, а з Усиком – ні, – непереможний боксер

"Слуги народу" захотіли за два дні вирішити ситуацію з тарифами

Голлівудська акторка Тільда Свінтон зізналася, що вона квір

Більш ніж 5 тис. за комуналку в квартирі: українцям у січні прийшли величезні платіжки

Старий Новий рік в Україні: історія свята, традиції та прикмети