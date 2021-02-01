У Києві провели рейд по будинках літніх людей: є порушення

Obozrevatel Відео 12:47, 1.02.2021 Оновлено: 13:27, 1.02.2021

У Києві співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій провели перевірку приватного будинку престарілих і виявили ряд порушень.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Байден прямо дорікнув Путіну війною в Україні, – Пєсков

В Україні встановили новий тариф на газ: скільки заплатимо

У США пообіцяли, що Байден передасть Україні матеріали щодо олігархів-корупціонерів

Терористи на Донбасі вдарили по ЗСУ з мінометів і засвітили танки. Карта

Ванга передбачила 5 знакам Зодіаку біду в 2021 році: що їх чекає і як захиститися