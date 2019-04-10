У Києві протестували проти корупції: Obozrevatel News

Протест проти корупції

Акцію під назвою "Вдуй Свинарчукам" провели у Києві активісти та праворадикали. Пікетували центральні офіси Міністерства внутрішніх справ, Генпрокуратури, СБУ та Адміністрації президента. Протестували проти корупції в оборонному секторі. Мітингувальники вимагали затримати першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та всіх причетних до оборудок з Укроборонпромом.

Закон про мову

Сьогодні Верховна рада продовжить розгляд правок до мовного законопроекту. Опрацювати залишилося рівно 500 пропозицій та зауважень. Напередодні встигли пройти 304 правки. Вцілому за весь час розгляду опрацювали 1523 зауваження. Мовний законопроект у першому читанні парламент прийняв ще у жовтні минулого року.

Будівництво "Стіни" на кордоні з РФ

1,3 млрд гривень вже витратили у Держприкордонслужбі на так званий проект "Стіна", що на кордоні з Росією. За словами речника відомства Олега Слободяна, будівництво обіцяють завершити наступного року. Фортифікаційні споруди вже готові на 30%.

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