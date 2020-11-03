У Києві прорвало тепломагістраль: вулицю затягнуло густим паром

Obozrevatel Відео 13:25, 3.11.2020 Оновлено: 13:26, 3.11.2020
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