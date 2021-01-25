У Києві пройшла акція пам'яті загиблих на Майдані

Дар'я Дурова Відео 19:47, 25.01.2021

У Києві 25 січня вшанували пам'ять учасників Революції Достоїнства, які першими загинули під час подій на Майдані. Люди вийшли на вулиці з прапорами та фотографіями Героїв.

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