У Києві пройшла акція пам'яті загиблих на Майдані

У Києві 25 січня вшанували пам'ять учасників Революції Достоїнства, які першими загинули під час подій на Майдані. Люди вийшли на вулиці з прапорами та фотографіями Героїв. У Києві 25 січня вшанували пам'ять учасників Революції Достоїнства, які першими загинули під час подій на Майдані. Люди вийшли на вулиці з прапорами та фотографіями Героїв. У Києві 25 січня вшанували пам'ять учасників Революції Достоїнства, які першими загинули під час подій на Майдані. Люди вийшли на вулиці з прапорами та фотографіями Героїв.