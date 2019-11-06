У Києві пройде "Віденський вальс" за участю гостя з Будапешту

Прима-балерина Національного театру опери та балету Христина Шишпор у прямому етері ObozTV розповіла про прем'єру нової вистави у Києві.

"Ми готувались дуже ретельно. Ми використовували дуже дорогі тканини, справжні діаманти. Я думаю, що кожна жінка, яка вдягає такі прикраси, відчуває себе королевою. Прикраси мають бути обов'язково новими і їх не можна купувати самому. Їх мають дарувати. Я думаю, що діаманти вбирають в себе енергетику людини. яка їх носила раніше. Я запрошую глядачів обов'язково прийти на нашу виставу, адже окрім такої ретельної підготовки до вистави зі мною на сцені виступатиме прем'єр Будапештської опери Євген Лагунов", - заявила Шишпор.

Балет на ІІ дії "Віденський вальс" відбудеться 12 листопада у Національному театрі опери та балету в Києві.

Балерина Христина Шишпор занесена в книгу рекордів Гіннеса за найбільшу кількість фуєте, зроблених поспіль.

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