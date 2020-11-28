У Києві працює ярмарок під час карантину вихідного дня

Карина Бондаренко Відео 10:11, 28.11.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

"Велике крадівництво": як ковід-мародери з ОП розграбували коронавірусний фонд

Яценюк висловив недовіру українській владі: повинні бути яйця, якщо не страусині, то перепелині покажіть

ЗСУ випробували ракетні комплекси Javelin і ударні безпілотники Bayraktar TB2. Фото

Зеленський захотів витратити гроші з COVID-фонду на допомогу частині українців

Саакашвілі закрутив роман зі "слугою народу", молодшою на 22 роки – ЗМІ