У Києві працівнику, який клав плитку біля будинку, вистрілили в голову

Відео 19:29, 24.06.2020 Оновлено: 20:53, 24.06.2020
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