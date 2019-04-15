У Києві поменшає МАФів

У Києві планують прибрати кіоски біля станцій метро, зупинок громадського транспорту та вздовж основних транспортних магістралей. Такі нові правила розробили в КМДА та депутати і пропонують ухвалити Київраді. МАФи ж, що залишаться працювати, виставлятимуть на торги через систему ProZorro. І право та дозвільні документи на їх розміщення отримають ті, хто більше заплатить в бюджет столиці.

"Наше завдання – зробити так, щоб кожен зрозумів, що ні адміністрація, ні чиновник починає диктувати умови, а виключно ринок. Ще один момент. Кожен киянин, а ми всі тут кияни, хочемо жити в нормальному місті. Хочуть мати нормальні дороги, нормальні дитячі садки, нормальну інфраструктуру і нормальні умови життя в нашому місті. І ми розуміємо, що бізнес також має бути відповідальним. Надходження до бюджету є однією зі складових", — говорить київський міський голова Віталій Кличко.

У 2015 році до бюджету столиці від оренди всіх майданчиків для пересувної торгівлі надійшло 280 тисяч гривень. Із запровадженням торгів через систему ProZorro минулого року столичний бюджет отримав уже 18 мільйонів гривень. Мер зауважив, що нові правила не лише зменшать кількість кіосків, а й збільшать надходження в міський бюджет.

"Автівка на метро Арсенальна. маленька автівка платить в бюджет міста майже мільйон гривень. Поряд з цією автівкою стоять мафи, які платять 40 тисяч гривень. 40 тис і 900 тис. Різниця є? Питання, а де справедливість?!", — говорить Кличко.

Нові правила дадуть можливість бізнесу працювати, але - на конкурентних засадах, кажуть в мерії.

"Робота над ним почалася восени. Він розглядався на комісії з питань торгівлі. Був направлений на офіційне оприлюднення, як того вимагає закон. Після чого розглядався на комісії торгівлі ще раз. і після доопрацювань та пропозицій депутатів багатьох фракцій", — говорить член постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування Владислав Михайленко.

Михайленко підкреслив, що ніяких прав підприємців таким рішенням столична влада не порушує. Він нагадав, що в 2014 році були прийняті компромісні правила щодо кіосків. Тоді місто надало право МАФам, які законно стояли до квітня 2013 року, отримати документи ще на 5 років, до 2018 року включно. Зараз дія цих документів спливає. Мер доручив створити спільну групу , яка разом з підприємцями напрацює механізм запровадження нових правил.

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